Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Tribunal de Faltas

Actualización del valor de la Unidad Fija a partir del 1° de octubre

Oct 1, 2025

El Tribunal Municipal de Faltas informa a la comunidad que, a partir del 1° de octubre del corriente año, se actualizará el valor de la Unidad Fija (UF), conforme lo establece el Artículo 34 de la Ley 26.363 –modificatorio del Artículo 84 de la Ley 24.449–.

La UF se determina en función del menor precio de venta al público del litro de nafta especial en nuestra jurisdicción, lo cual garantiza transparencia y actualización periódica.

En este marco, el valor de la UF quedará establecido en PESOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($1450).

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE NUEVAS HABILITACIONES DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS TEMPORALES (ATT)

Oct 1, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Presentación de Gestión: Mantenimiento de Escuelas

Sep 30, 2025
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Capacitación sobre la mosca de alas manchadas (Drosophila suzukii)

Sep 29, 2025

Otras noticias

Secretaría de Servicios Públicos

La Secretaría de Servicios Públicos realizó tareas de limpieza en distintos barrios

1 octubre, 2025 Prensa Vla
Cultura

Agenda Cultural de la Semana.

1 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Tribunal de Faltas

Actualización del valor de la Unidad Fija a partir del 1° de octubre

1 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE NUEVAS HABILITACIONES DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS TEMPORALES (ATT)

1 octubre, 2025 Prensa Vla