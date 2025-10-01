Actualización del valor de la Unidad Fija a partir del 1° de octubre

El Tribunal Municipal de Faltas informa a la comunidad que, a partir del 1° de octubre del corriente año, se actualizará el valor de la Unidad Fija (UF), conforme lo establece el Artículo 34 de la Ley 26.363 –modificatorio del Artículo 84 de la Ley 24.449–.

La UF se determina en función del menor precio de venta al público del litro de nafta especial en nuestra jurisdicción, lo cual garantiza transparencia y actualización periódica.

En este marco, el valor de la UF quedará establecido en PESOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($1450).