Transparencia en la gestión: Se abrieron los sobres para la licitación del mantenimiento escolar.

La Secretaría de Servicios Públicos informa que en el día de hoy se llevó a cabo la apertura de sobres de la Licitación Pública para la contratación del servicio de mantenimiento de las escuelas de la localidad.

El acto se desarrolló en el Concejo Deliberante con la presencia de la Junta Evaluadora, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, la Auditoría y los distintos bloques legislativos.

Desde el municipio celebramos este importante avance en materia de transparencia institucional. Esta modalidad de contratación responde a un pedido explícito realizado por el Concejo Deliberante desde el inicio de la actual gestión y salda, al mismo tiempo, un reclamo histórico de toda la comunidad educativa.

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