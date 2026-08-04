Jóvenes Neuquinos transforman ideas en tecnología con impacto social.

Estudiantes de seis localidades presentaron 18 proyectos desarrollados durante tres meses en el programa Intel AI for Youth 2026. Tres iniciativas orientadas al turismo, la inclusión y la industria fueron seleccionadas para representar a la provincia de Neuquén en la instancia nacional, ¡entre ellas una de Villa La Angostura!

Felicitamos especialmente a Nahuel y Lautaro, ganadores de este reconocimiento con su proyecto “Clasificador de senderos de trekking”

Desde el FabLab, y en el marco del taller de Inteligencia Artificial de Intel dictado por ANIDE, los chicos trabajaron en una propuesta que combina inteligencia artificial, robótica y sensores para diseñar soluciones reales vinculadas a la seguridad en los senderos.

Gracias a su dedicación, el proyecto representará a Villa La Angostura y a toda la provincia en la siguiente etapa nacional.

Queremos destacar y celebrar su esfuerzo, compromiso y creatividad a lo largo de todo el proceso: desde la concepción de la idea inicial, la etapa de pruebas y mejoras, hasta la presentación final del proyecto.

Agradecemos profundamente a ANIDE por generar estos valiosos espacios de aprendizaje, innovación y acompañamiento, y a todas las personas que sumaron su apoyo para hacer posible esta experiencia.

Asimismo, felicitamos a todas las sedes de Neuquén que participaron compartiendo sus proyectos. Experiencias como esta demuestran el enorme valor de aprender haciendo, trabajar en equipo y concebir la tecnología como una herramienta clave para resolver problemáticas reales de nuestra comunidad.

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