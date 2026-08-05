El Municipio avanza con la puesta en valor integral del Gimnasio Municipal Enrique Barbagelata

La Municipalidad de Villa La Angostura continúa impulsando un plan de mejoras en el Gimnasio Municipal Enrique Barbagelata, con el objetivo de renovar uno de los principales espacios deportivos de la localidad y brindar mejores condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

En ese marco, la Secretaría de Gobierno elevó al Concejo Deliberante, con copia a la Auditoría Municipal, el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios, tramitado bajo el Expediente N.º 249-SG-2026, destinado a la contratación del servicio de instalación del nuevo piso plástico modular encastrable del gimnasio.

Esta intervención representa una mejora sustancial para el espacio, incorporando un piso deportivo de mayor seguridad, durabilidad y confort para quienes diariamente utilizan las instalaciones.

Paralelamente, el Municipio avanza en el proceso de contratación para ejecutar la pintura interior del gimnasio y la restauración de sus muros exteriores, continuando con un esquema de intervenciones que busca recuperar integralmente el edificio.

Asimismo, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeamiento, Medio Ambiente y Obra Pública trabajan de manera conjunta en la elaboración de nuevos proyectos destinados a mejorar la infraestructura del gimnasio. Entre las iniciativas en desarrollo se encuentra la remodelación de los sanitarios, incorporando un baño accesible que garantice condiciones de mayor inclusión, y la readecuación de los accesos al edificio.

Esta última intervención permitirá que el público pueda acceder directamente a las gradas y tribunas sin necesidad de atravesar la cancha, mejorando la circulación, preservando el espacio de juego y brindando una experiencia más cómoda y segura para deportistas, espectadores e instituciones.

Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso con la recuperación y modernización de la infraestructura deportiva local, entendiendo que invertir en espacios públicos de calidad significa generar mejores condiciones para el deporte, la integración y el encuentro de toda la comunidad.