¿TE GUSTARÍA HACER UN VOLUNTARIADO EN FRANCIA?

En el marco del proyecto de cooperación internacional “Montañas y Lagos” iniciado en junio de 2023, entre instituciones de los Alpes Franceses y de la Patagonia Argentina (Parque Nacional Nahuel Huapi, Provincia de Neuquén y municipios de Villa la Angostura y Villa Traful), el cual tiene como objetivo fomentar los intercambios de experiencias entre dos territorios de montaña en torno al equilibrio entre desarrollo del turismo y preservación del medio ambiente, buscamos a una persona joven y motivada para realizar un voluntariado de 8 meses en Francia.

En septiembre de 2025, empezó la segunda fase de este proyecto que tiene las siguientes actividades previstas:

A). Reforzar el turismo de senderismo como vector de desarrollo local y gobernanza compartida en Villa La Angostura y Villa Traful

B). Acompañar a las juventudes para que sean actores de un territorio eco-responsable

C). Impulsar buenas prácticas en Villa la Angostura y Villa Traful para la protección del medio ambiente

D). Fomentar intercambios entre las instituciones de los Alpes franceses y de la Patagonia argentina

Para más información sobre el proyecto:

https://www.alpes-patagonie.tetraktys-ong.org/es

El voluntariado se realiza en los Alpes Franceses, y las misiones de la persona seleccionada serán:

1. Organizar actividades de sensibilización sobre la protección del medioambiente y de intercambios culturales con los jóvenes y la comunidad en los territorios socios franceses

2. Facilitar los intercambios y la colaboración entre los territorios socios franceses y argentinos

3. Participar en la visibilidad del proyecto de cooperación francoargentina

Los requisitos para postular son los siguientes:

– Tener entre 18 y 25 años

– Tener residencia temporal o permanente en Villa Traful o Villa la Angostura y ser de nacionalidad argentina o naturalizado

– Tener una fuerte sensibilidad para temas de desarrollo sostenible (protección del medio ambiente, gestión del agua, gestión de residuos, biodiversidad…)

– Tener afecto para el turismo de montaña y actividades de naturaleza (senderismo, trekking, bici de montaña, esquí…)

– Tener experiencias previas en los temas del proyecto: educación ambiental, desarrollo turístico, actividades culturales (valorado)

– Tener un nivel básico en francés o inglés (valorado)

– Tener pasaporte válido y vigente durante todo el voluntariado (preferible)

¡Tenés tiempo de postular desde el 1/10/2025 hasta el 31/10/2025 inclusive!

Para conocer cómo postularte, las condiciones, las fechas, y mucha más información sobre la convocatoria, ingresá al siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/1gjSi6L0T-C1ex9KV0jMKWTFGRPjASajw/view?usp=drive_link

¡Animate a ser parte!