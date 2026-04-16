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Comunicado

Prefectura abrió las inscripciones para el ingreso de profesionales.

Abr 16, 2026

Prefectura abrió las inscripciones para el ingreso de profesionales
La Prefectura Naval Argentina inició la inscripción para profesionales que deseen ingresar, mediante
concurso, a la Institución.
La convocatoria estará vigente hasta el 8 de mayo y está destinada a quienes deseen sumarse a la Fuerza
para desempeñarse en distintas áreas, de acuerdo a las vacantes disponibles.
El proceso de inscripción se realizará de manera online, a través del sitio oficial, donde además los
postulantes podrán consultar el detalle de especialidades requeridas, requisitos de ingreso y etapas del
proceso de selección.
Quienes resulten seleccionados ingresarán a la Institución con el grado de oficial principal y contarán con
estado policial.
Desde la Autoridad Marítima nacional se destaca la importancia de esta convocatoria, que perite incorporar
perfiles profesionales en distintas áreas, fortaleciendo las capacidades operativas y técnicas de la Prefectura.
Para más información e inscripción, ingresar a:
https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval

By Prensa Vla

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