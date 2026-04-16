Prefectura abrió las inscripciones para el ingreso de profesionales

La Prefectura Naval Argentina inició la inscripción para profesionales que deseen ingresar, mediante

concurso, a la Institución.

La convocatoria estará vigente hasta el 8 de mayo y está destinada a quienes deseen sumarse a la Fuerza

para desempeñarse en distintas áreas, de acuerdo a las vacantes disponibles.

El proceso de inscripción se realizará de manera online, a través del sitio oficial, donde además los

postulantes podrán consultar el detalle de especialidades requeridas, requisitos de ingreso y etapas del

proceso de selección.

Quienes resulten seleccionados ingresarán a la Institución con el grado de oficial principal y contarán con

estado policial.

Desde la Autoridad Marítima nacional se destaca la importancia de esta convocatoria, que perite incorporar

perfiles profesionales en distintas áreas, fortaleciendo las capacidades operativas y técnicas de la Prefectura.

Para más información e inscripción, ingresar a:

https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval

Navegación de entradas