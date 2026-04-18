CORTE DE CALLE Y SERVICIO ELÉCTRICO EN MANZANO.

La Secretaría de Servicios Públicos informa que, debido a la caída de un coihue en la calle Los Pinos 367, en el barrio Manzano, se encuentra interrumpida la circulación vehicular en la zona.

Asimismo, como consecuencia del incidente, el sector afectado permanece sin suministro eléctrico.

Cuadrillas de emergencia de Servicios Públicos se encuentran en camino al lugar para realizar las tareas correspondientes y restablecer las condiciones de seguridad.

Se solicita a los vecinos circular con precaución y respetar las indicaciones del personal en el lugar.