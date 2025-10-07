La Comisaría 28° de Villa La Angostura informa a la comunidad y, en especial, a los propietarios de vehículos que se encuentren secuestrados en el marco de causas contravencionales y/o judiciales, que a partir de la fecha podrán acercarse a regularizar su situación y gestionar el retiro de los mismos. Se hace especial énfasis en aquellos vehículos retenidos entre los años 2000 y 2022, con el objetivo de determinar, ante el evidente abandono por parte de sus titulares, la disposición final correspondiente.

Los propietarios o personas debidamente autorizadas deberán presentarse con la siguiente documentación:

-Documento Nacional de Identidad (DNI)

-Cédula de identificación vehicular y/o autorización para conducir

Cualquier otra documentación que acredite la titularidad o posesión legítima del rodado

🗓️ Plazo: 10 días hábiles a partir de la publicación del presente comunicado.

Vencido este plazo, se solicitará a los magistrados intervinientes la destrucción y/o compactación de las unidades, debido al tiempo transcurrido y la falta de reclamo por parte de sus titulares.

📍 Lugar: Comisaría 28°, Av. Arrayanes 242 – Villa La Angostura

📞 Teléfonos: 2944-289904 (móvil) / 2944-494121 (fijo)

🕒 Horario de atención: 24 horas – Oficial de Servicio