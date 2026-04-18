El Ejecutivo impulsa un proyecto de ordenanza para modernizar y agilizar la gestión Municipal.

El Departamento Ejecutivo Municipal elevara al Concejo Deliberante un proyecto de

ordenanza que propone un nuevo Régimen de Eficiencia, Simplificación y

Ordenamiento de los Procedimientos Administrativos, con el objetivo de agilizar la

gestión pública, optimizar los recursos y garantizar respuestas más rápidas a las demandas de los vecinos.

La iniciativa surge a partir de la experiencia en la aplicación de normativas vigentes, donde

se detectaron demoras, falta de plazos claros y distorsiones generadas por el contexto

inflacionario, que impactan directamente en la ejecución de políticas públicas y en la

prestación de servicios esenciales.

Entre los principales ejes del proyecto se destacan:

Plazos concretos para el tratamiento legislativo, evitando que los expedientes queden

paralizados, incluso durante períodos de receso.

paralizados, incluso durante períodos de receso. Agilización de los concursos de precios, optimizando los plazos de tratamiento y

adjudicación.

adjudicación. Actualización dinámica de los montos de contratación, vinculándolos a parámetros

objetivos para evitar su defasaje frente a la inflación.

objetivos para evitar su defasaje frente a la inflación. Definición clara del fraccionamiento de contrataciones, evitando interpretaciones que

limiten la contratación de servicios profesionales, técnicos o artísticos.

limiten la contratación de servicios profesionales, técnicos o artísticos. Fortalecimiento del carácter independiente y posterior del control ejercido por la

Auditoría Municipal

Auditoría Municipal Plazos para la aprobación del Presupuesto y el Código Tarifario, con el fin de

garantizar previsibilidad y planificación financiera.

Desde el Ejecutivo señalaron que la propuesta “no restringe facultades del Concejo

Deliberante, sino que ordena los tiempos institucionales para lograr un equilibrio entre

control, transparencia y eficiencia en la gestión”. El proyecto busca, en definitiva, modernizar el funcionamiento del Estado municipal, reducir la burocracia innecesaria y asegurar que los procesos administrativos estén al servicio de la comunidad, evitando que las demoras se traduzcan en pérdida de recursos y menor capacidad de respuesta.