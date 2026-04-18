El Ejecutivo impulsa un proyecto de ordenanza para modernizar y agilizar la gestión Municipal.

El Departamento Ejecutivo Municipal elevara al Concejo Deliberante un proyecto de
ordenanza que propone un nuevo Régimen de Eficiencia, Simplificación y
Ordenamiento de los Procedimientos Administrativos, con el objetivo de agilizar la
gestión pública, optimizar los recursos y garantizar respuestas más rápidas a las demandas de los vecinos.
La iniciativa surge a partir de la experiencia en la aplicación de normativas vigentes, donde
se detectaron demoras, falta de plazos claros y distorsiones generadas por el contexto
inflacionario, que impactan directamente en la ejecución de políticas públicas y en la
prestación de servicios esenciales.
Entre los principales ejes del proyecto se destacan:
- Plazos concretos para el tratamiento legislativo, evitando que los expedientes queden
paralizados, incluso durante períodos de receso.
- Agilización de los concursos de precios, optimizando los plazos de tratamiento y
adjudicación.
- Actualización dinámica de los montos de contratación, vinculándolos a parámetros
objetivos para evitar su defasaje frente a la inflación.
- Definición clara del fraccionamiento de contrataciones, evitando interpretaciones que
limiten la contratación de servicios profesionales, técnicos o artísticos.
- Fortalecimiento del carácter independiente y posterior del control ejercido por la
Auditoría Municipal
- Plazos para la aprobación del Presupuesto y el Código Tarifario, con el fin de
garantizar previsibilidad y planificación financiera.
Desde el Ejecutivo señalaron que la propuesta “no restringe facultades del Concejo
Deliberante, sino que ordena los tiempos institucionales para lograr un equilibrio entre
control, transparencia y eficiencia en la gestión”. El proyecto busca, en definitiva, modernizar el funcionamiento del Estado municipal, reducir la burocracia innecesaria y asegurar que los procesos administrativos estén al servicio de la comunidad, evitando que las demoras se traduzcan en pérdida de recursos y menor capacidad de respuesta.