La Dirección de Protección Civil, INFORMA, probables condiciones meteorológicas.

SÁBADO 18
Probables: Temperatura mínima 3°C / máxima 6°C (ST -1°C por efecto del viento)Lluvia por 19 mm por la madrugada y mañana con alta intensidad entre las 5 hs. y las 10 hs., lloviznas por la tarde/inestable. Viento de direcciones variables del ONO (Oeste-Noroeste), N (Norte), NO (Noroeste), O (Oeste), SE (Sudeste) y NO (Noroeste). Posibles ráfagas máxima hacia las 11 hs. de 35 km/h, hacia las 14 hs. de 70 km/h descendiendo a 43 km/h hacia las 15 hs., a 40 km/h hacia las 20 hs. y 27 km/h por la noche. Cota nieve/hielo 1900 a la mañana a 1400 por la noche. 15 cm de nieve en cota 1000 y 2 mm de lluvia por la noche.
Precaución calzada resbaladiza.
DOMINGO 19
Probables: Temperatura mínima 1°C / máxima 8°C y -2°C por la noche.
Parcialmente nublado a nublado, momentos de sol por la tarde. Viento leve de direcciones variables del NO, ONO, NE, NNE, ONO, O y NNO por la noche. Probables ráfagas máximas entre las 6 km/hCota de hielo/nieve 1000 por la mañana y 790 por la tarde/noche. Probable formación de hielo hacia la noche. Máxima atención, probable calzada resbaladiza hacia la noche y por la noche.
LUNES 20
Posibles: Temperatura mínima -1°C (ST -4°C) por la mañana y madrugada / máxima 10°C por la tarde.
Probable formación de hielo por la madrugada y mañana.Viento del NO y ONO. Posible máxima intensidad ráfagas 31 km/h a las 15 hs. Cota de nieve/hielo 790 por la mañana y 1800 msnm por la tarde/noche. Máxima atención, calzada resbaladiza por formación de hielo por la madrugada y la mañana.
MÁS ALLÁ DE LAS 72 hs. LA PROBABILIDAD METEOROLÓGICA SUELE AUMENTAR SU VARIACIÓN DE ACUERDO AL DESARROLLO DE LOS FENÓMENOS.