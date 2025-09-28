Angostura Informa

La Fundación Intecnus firmó un convenio con ISSN y ya es prestadora.

Sep 28, 2025

Los pacientes de Villa La Angostura, San Martín de Los Andes y Junín de los Andes podrán acceder a servicios de Radioterapia y Diagnóstico por Imágenes en Bariloche.

La Fundación Intecnus y el Instituto del Seguridad Social del Neuquén (ISSN) firmaron, este jueves 25 de septiembre en San Martín de los Andes, un convenio para que los afiliados de esa obra social puedan recibir tratamientos de radioterapia, en la fundación ubicada en Bariloche. Será para quienes residan en Villa La Angostura, San Martín y Junín de los Andes, localidades neuquinas que están en la zona de influencia de Intecnus.

Uno de los objetivos principales de la Fundación Intecnus es facilitar el acceso de la comunidad a los servicios de salud de referencia nacional. En este sentido y con el foco puesto en el bienestar de los pacientes, este convenio permitirá que los afiliados a esa obra social puedan recibir tratamientos de radioterapia, en la fundación ubicada en Bariloche y de esta forma, evitar el desarraigo. El acuerdo también contempla el acceso a estudios de diagnóstico por imágenes y prestaciones de laboratorio.

En representación del ISSN estuvo su Administradora General, Mariane Bartusch, y el Director de Prestaciones de Salud y Asistenciales, Jorge Oscar Alberti; mientras que por Fundación Intecnus participaron, Fernando Quintana, Presidente de la Fundación y Sebastián Buscemi, Gerente Operativo y Comercial de la Institución, ambos miembros del Comité Ejecutivo. También estuvo presente Romina Ventimiglia, responsable del servicio de Radioterapia de la Fundación. También participó del acto la Concejala María Laura Da Pieve quien acompañó, desde el Concejo Deliberante, para poder llegar a este acuerdo.

