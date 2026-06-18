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Protección civil

Taller de Socorros Básicos: Para actuar en casos de Emergencias.

Jun 16, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Protección Civil, realizó esta mañana el “Taller de Socorros Básicos”, en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes”.

Con una importante participación de vecinos y vecinas de la comunidad, Se dio la capacitación dónde se brindaron conocimientos y herramientas básicas de primeros auxilios para actuar de manera segura ante situaciones de emergencia hasta la llegada de los servicios especializados.

Desde Protección Civil destacaron el interés y compromiso de los asistentes, remarcando la importancia de este tipo de espacios de formación para fortalecer la prevención y la respuesta comunitaria ante emergencias.

Asimismo, se invita a la comunidad a continuar sumándose a estas iniciativas, que contribuyen a construir una Villa La Angostura más preparada, solidaria y segura.

By Prensa Vla

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