Taller de Socorros Básicos: Para actuar en casos de Emergencias.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Protección Civil, realizó esta mañana el “Taller de Socorros Básicos”, en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes”.

Con una importante participación de vecinos y vecinas de la comunidad, Se dio la capacitación dónde se brindaron conocimientos y herramientas básicas de primeros auxilios para actuar de manera segura ante situaciones de emergencia hasta la llegada de los servicios especializados.

Desde Protección Civil destacaron el interés y compromiso de los asistentes, remarcando la importancia de este tipo de espacios de formación para fortalecer la prevención y la respuesta comunitaria ante emergencias.

Asimismo, se invita a la comunidad a continuar sumándose a estas iniciativas, que contribuyen a construir una Villa La Angostura más preparada, solidaria y segura.