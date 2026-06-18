Jornada sobre el Buen Trato y los Derechos de las Personas Mayores

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del Área de Personas Mayores, invita a participar de la jornada “El Buen Trato y los Derechos de las Personas Mayores”, un espacio de reflexión, intercambio y promoción de derechos destinado a fortalecer el respeto, la inclusión y la dignidad de las personas mayores en nuestra comunidad.

La actividad se realizará el próximo 23 de junio de 2026, de 14:30 a 17:30 horas, en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura.

Desde el Municipio se invita a vecinos a sumarse a esta propuesta, que busca generar conciencia sobre la importancia del buen trato y el reconocimiento pleno de los derechos de las personas mayores en todas las etapas de la vida.