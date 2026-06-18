Reconocimiento y agradecimiento por el trabajo conjunto durante la emergencia en el Motel Sasha.

La Municipalidad de Villa La Angostura desea expresar su más sincero agradecimiento y reconocimiento a todas las instituciones, áreas municipales, empresas y vecinos que colaboraron durante el incendio estructural ocurrido en el Motel Sasha de nuestra localidad.

Destacamos especialmente la labor del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, la Policía de la Comisaría N.º 28, el personal del Hospital Dr. Óscar Arraiz, la Brigada de Incendios, Protección Civil y el Grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes, quienes trabajaron de manera coordinada y comprometida para dar respuesta a la emergencia.

Asimismo, queremos reconocer el acompañamiento y el trabajo realizado por las distintas áreas de la Municipalidad de Villa La Angostura, entre ellas Desarrollo Humano, Servicios Públicos, Tránsito y Transporte, Cultura y Protección Civil, que aportaron recursos humanos, logística y equipamiento para asistir en las tareas operativas. En particular, el Municipio dispuso camiones cisterna y otros recursos operativos que resultaron fundamentales para el desarrollo del operativo.

También agradecemos a la empresa Cimes Patagonia por la donación de botellones de agua destinados al personal operativo y a las personas que colaboraron durante la emergencia, contribuyendo al bienestar de quienes trabajaron durante largas horas en el lugar.

Un reconocimiento especial merece la solidaridad de los vecinos y vecinas de Villa La Angostura, quienes se acercaron espontáneamente para colaborar con toallas, ropa, bebidas calientes y distintos elementos de asistencia, demostrando una vez más el espíritu solidario y el compromiso comunitario que caracteriza a nuestra localidad.

La respuesta conjunta de instituciones, trabajadores, empresas y vecinos permitió afrontar esta situación de manera coordinada y eficiente, priorizando la seguridad de las personas y poniendo de manifiesto el valor del trabajo en equipo ante momentos de emergencia