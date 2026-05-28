

La Municipalidad de Villa La Angostura, invita a la comunidad a participar del Taller Comunitario de Herrería para Principiantes, una propuesta gratuita destinada a quienes deseen iniciarse en el aprendizaje de técnicas básicas de herrería y trabajo en metal.

El taller se desarrollará todos los viernes de 19 a 20:30 hs en UTEP, ubicado en Chumuy 413, Barrio El Mallín.

Esta iniciativa busca generar espacios de formación, aprendizaje y encuentro comunitario, promoviendo herramientas y conocimientos útiles para el desarrollo personal y laboral. Para consultas e inscripciones comunicarse al 1136172985.