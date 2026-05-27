Caminata para Personas Mayores.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Ciudadanía, invita a las personas mayores a participar de las caminatas recreativas que se realizan los días miércoles y viernes de 10 a 12 hs.

La propuesta busca promover hábitos saludables, el bienestar físico y emocional, además de generar espacios de encuentro y recreación al aire libre. La actividad es gratuita y no requiere experiencia previa, solo ganas de caminar y compartir buenos momentos.

El punto de encuentro será en Colihues y Pascotto. Para inscripciones y consultas, comunicarse vía WhatsApp al 2944 241776.

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