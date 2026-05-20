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Información de Villa La Angostura

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Taller Comunitario de Tallado en Madera para principiantes.

May 20, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables junto a la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a participar del Taller Comunitario de Tallado en Madera para principiantes, una propuesta gratuita destinada a vecinos y vecinas interesados en aprender esta técnica artesanal.
El taller se desarrollará todos los miércoles de 19 a 20:30 horas en la UTEP, ubicada en Chumuy 413, barrio El Mallín.
Para más información e inscripciones, comunicarse al 1136172985.

By Prensa Vla

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