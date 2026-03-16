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Municipalidad de Villa la Angostura

Solicitan circular con precaución ante calles afectadas por las lluvias

Mar 16, 2026

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial de la Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que, debido a las precipitaciones registradas en las últimas horas, se han detectado distintos sectores de la localidad con calles afectadas por acumulación de agua, socavones y dificultades en la transitabilidad.
Ante esta situación, se solicita a vecinos y vecinas circular con extrema precaución, ya que en algunos sectores se han dispuesto cortes preventivos de calles con el objetivo de resguardar la seguridad de quienes transitan por la vía pública.
Personal de Protección Civil se encuentra realizando recorridos por distintos puntos de la localidad, evaluando el estado de las calles y llevando adelante tareas de limpieza de bocas de tormenta para facilitar el escurrimiento del agua acumulada.
Asimismo, personal de la Secretaría de Servicios Públicos se encuentra trabajando en diversos sectores con el fin de reacondicionar las calles afectadas y restablecer las condiciones de circulación.
Desde el Municipio se solicita a la comunidad respetar la señalización y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar, a fin de prevenir inconvenientes y garantizar la seguridad de todos.

By Prensa Vla

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