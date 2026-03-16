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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Cierre preventivo del acceso a Playa Correntoso por deslizamiento en el sendero.

Mar 16, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a vecinos y visitantes que se encuentra momentáneamente cerrado el acceso hacia Playa Correntoso debido a un deslizamiento de tierra ocurrido en el sendero de acceso al sector.Ante esta situación, y con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas, se solicita no circular por la zona hasta nuevo aviso y respetar las indicaciones correspondientes.Asimismo, se recuerda que todos los senderos de trekking del ejido municipal se encuentran cerrados debido a las condiciones climáticas adversas y a la alerta naranja vigente, por lo que se solicita a la comunidad y a los visitantes respetar las restricciones establecidas y extremar las precauciones.

By Prensa Vla

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