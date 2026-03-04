Secretaria de Servicios Públicos – Colocan las nuevas Bombas en Correntoso y Manzano

En el día de hoy, se realizaron trabajos de reemplazo de una bomba nueva en el sistema de Bombeo del Correntoso, como así también la otra en el Bombeo de Manzano, completando de esta manera las cuatro previstas para reemplazar y así optimizar el servicio, garantizando un mejor funcionamiento.

Para el reemplazo de bombas sumergibles, la Secretaria de Servicios Públicos, conto con los servicios de los buzos especializados y altamente capacitados, quienes realizaron los trabajos y personal municipal que presta servicios en la Secretaría antes mencionada.