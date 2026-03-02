Angostura Informa

Secretaría de Servicios Públicos

La Secretaria de Servicios Públicos – INFORMA.

Mar 2, 2026

La Secretaria de Servicios Públicos Comunica a los vecinos y vecinas del Barrio Manzano y la Península, que se estarán realizando trabajos por nuevas conexiones sobre las calles Los Tordos y Ruta 40 y sobre calles Los frenos y los pinos.
Por tal motivo habrá baja presión en el servicio de agua.
Se solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias del cas y disculpen las molestias ocasionadas.

