La Secretaria de Servicios Públicos – INFORMA.

La Secretaria de Servicios Públicos Comunica a los vecinos y vecinas del Barrio Manzano y la Península, que se estarán realizando trabajos por nuevas conexiones sobre las calles Los Tordos y Ruta 40 y sobre calles Los frenos y los pinos.

Por tal motivo habrá baja presión en el servicio de agua.

Se solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias del cas y disculpen las molestias ocasionadas.

