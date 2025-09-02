Angostura Informa

Se realizó el tercer Consejo de las niñas y niños en Villa La Angostura.

Sep 1, 2025

La Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables llevo a cabo, el pasado jueves 28 de agosto, el tercer Consejo de las niñas y niños de nuestra localidad.

Este espacio de participación ciudadana reúne una vez por mes a chicos y chicas de 8 a 10 años, quienes tienen la posibilidad de expresar sus ideas y propuestas en el marco del proyecto “La ciudad de las niñas y los niños” impulsado por Francsesco Tonucci.

Nuestro municipio está adherido por ordenanza a la Red Nacional ” La ciudad de las niñas y los niños” que promueve la participación ciudadana de nuestros niños y niñas.

