La Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludable realizá el acompañamiento a Personas Notificadas por ANDIS para Evaluación de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), está llevando a cabo un relevamiento y auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

En este marco, se están notificando a las personas beneficiarias para que asistan a su respectivo turno de evaluación.

Desde la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, acompañamos este proceso y colaboramos activamente con las personas notificadas, con el objetivo de facilitar su acceso a la evaluación en tiempo y forma.

Se solicita a quienes hayan sido citadas que se presenten en la fecha, hora y lugar indicados en la notificación, llevando consigo la documentación médica respaldatoria y documentación personal requerida.

Es importante portar DNI, CUD en caso de tenerlo y estudios médicos, preferentemente actualizados. La asistencia al turno es FUNDAMENTAL para verificar la continuidad de los requisitos para mantener la pensión.

Asimismo, si eres beneficiario o beneficiaria de una pensión y no has sido notificado/a, te pedimos que te pongas en contacto con la Secretaría de Ciudadanía al 294446-1049.