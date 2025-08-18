Angostura Informa

La Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludable realizá el acompañamiento a Personas Notificadas por ANDIS para Evaluación de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

Ago 18, 2025

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), está llevando a cabo un relevamiento y auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

En este marco, se están notificando a las personas beneficiarias para que asistan a su respectivo turno de evaluación.

Desde la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, acompañamos este proceso y colaboramos activamente con las personas notificadas, con el objetivo de facilitar su acceso a la evaluación en tiempo y forma.

Se solicita a quienes hayan sido citadas que se presenten en la fecha, hora y lugar indicados en la notificación, llevando consigo la documentación médica respaldatoria y documentación personal requerida.

Es importante portar DNI, CUD en caso de tenerlo y estudios médicos, preferentemente actualizados. La asistencia al turno es FUNDAMENTAL para verificar la continuidad de los requisitos para mantener la pensión.

Asimismo, si eres beneficiario o beneficiaria de una pensión y no has sido notificado/a, te pedimos que te pongas en contacto con la Secretaría de Ciudadanía al 294446-1049.

Juventud Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables Secretaría de Deportes y Juventudes

El Área de Juventudes de la Secretaría de Deportes y el Área de Diversidad de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludable brinda una encuesta para todos los jóvenes de la localidad para conocer sus intereses.

Ago 13, 2025
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

A partir de agosto vuelve el entrenamiento de Corn Hole, para personas mayores, todos los viernes en el SUM del Adrián Mercado.

Ago 7, 2025

