Con gran convocatoria se realizó la actividad de Escape Room.

Con una importante participación de vecinos, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura, la actividad Escape Room, una propuesta que combinó juego, ingenio y contenidos sobre la identidad de Villa La Angostura.

La actividad fue organizada por la Secretaria de Ciudadanía, junto con la Subsecretaria de Cultura, en el marco de las actividades por el Aniversario de la localidad. Con el objetivo de generar un espacio de encuentro y aprendizaje a través del juego colaborativo. Participaron grupos de jóvenes, familias, que debieron resolver enigmas y desafíos para “escapar” en el tiempo establecido.

Los Juegos tuvieron una identidad local, el recorrido del Escape Room estuvo ambientado en la historia y geografía de la aldea de montaña. Las pruebas incluyeron referencias a los pioneros, al istmo de Quetrihué, a los primeros hitos fundacionales de 1932 y a la naturaleza que caracteriza a la región.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca “acercar la historia local a las nuevas generaciones de una forma distinta, donde el conocimiento se construye jugando y trabajando en equipo”.

Los participantes valoraron la dinámica y el nivel de los desafíos. “Estuvo muy bueno porque aprendimos cosas de la Villa que no sabíamos, y además nos reímos y trabajamos juntos”, comentaron integrantes de uno de los equipos ganadores.

Desde el municipio agradecieron a todas y todos los jóvenes, como así también a las familias que se sumaron, y los organizadores anticiparon que se evaluará repetir la actividad por la buena recepción.