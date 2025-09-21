Se inauguró la muestra “Conversaciones” en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier

En la jornada de ayer se llevó a cabo la inauguración de la muestra “Conversaciones. Sobre lo que caduca y permanece”, de las artistas Andrea Marchetti y Betina Benítez, en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier.

La propuesta reunió a vecinos y profesores de arte que se acercaron a disfrutar de esta exposición que invita a reflexionar sobre los diálogos entre lo efímero y lo perdurable, a través de un lenguaje artístico sensible y contemporáneo.

La muestra podrá ser visitada de lunes a viernes de 11 a 18 horas en el MAC (Calle Cerro Centinela 325), hasta el 5 de Octubre.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Cultura, acompañó esta apertura que enmarca una nueva instancia de encuentro y promoción cultural en nuestra localidad.