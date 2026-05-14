¡Llega una nueva edición de “La Noche de los Museos”!



En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de los Museos 2026, la provincia de Neuquén, a través de la Secretaría de Cultura y la Municipalidad de Villa La Angostura organiza este evento que invita a la comunidad a redescubrir su patrimonio cultural.

Esta iniciativa busca democratizar el acceso a la cultura, transformando los espacios museísticos en puntos de encuentro dinámicos donde la historia y la identidad neuquina cobran vida bajo una luz diferente.

Anotá el cronograma para este domingo 17 de mayo en Villa La Angostura:

📍 Museo Histórico Regional (Bv. Nahuel Huapi 2177, Puerto)

🕒 Visitas de 17 a 20 hs.

📍 MAC – Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier (Cerro Centinela 325)

🕒 De 19 a 22 hs.

🎨 Julieta Namuncurá: Performance de arte viviente.

💃 Lucia Mazer & Mariana Pereyra: Danza Aérea “Museos uniendo un mundo dividido”.

🎟️ ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

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