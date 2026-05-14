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Cultura

¡Llega una nueva edición de “La Noche de los Museos”!

May 14, 2026


En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de los Museos 2026, la provincia de Neuquén, a través de la Secretaría de Cultura y la Municipalidad de Villa La Angostura organiza este evento que invita a la comunidad a redescubrir su patrimonio cultural.
Esta iniciativa busca democratizar el acceso a la cultura, transformando los espacios museísticos en puntos de encuentro dinámicos donde la historia y la identidad neuquina cobran vida bajo una luz diferente.
Anotá el cronograma para este domingo 17 de mayo en Villa La Angostura:
📍 Museo Histórico Regional (Bv. Nahuel Huapi 2177, Puerto)
🕒 Visitas de 17 a 20 hs.
📍 MAC – Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier (Cerro Centinela 325)
🕒 De 19 a 22 hs.
🎨 Julieta Namuncurá: Performance de arte viviente.
💃 Lucia Mazer & Mariana Pereyra: Danza Aérea “Museos uniendo un mundo dividido”.
🎟️ ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

By Prensa Vla

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