la Secretaría de Cultura brindará una clase especial de Tango Danza en la Casa de la Cultura.

Mañana, martes 23 de septiembre, se realizará una clase especial de tango danza a cargo de los destacados bailarines Mica Spina y Manuco Firmani.

La propuesta, de carácter multinivel, se desarrollará bajo el lema “Un encuentro para compartir y trabajar en nuestro tango” y tendrá lugar en la Casa de la Cultura (Las Frambuesas 32) de 19 a 20.30 horas.

La actividad contará con un bono contribución sugerido de $8000 y está abierta a toda la comunidad interesada en acercarse a la experiencia del tango desde la danza, el encuentro y la práctica compartida.