la Secretaría de Cultura brindará una clase especial de Tango Danza en la Casa de la Cultura.

Sep 22, 2025

Mañana, martes 23 de septiembre, se realizará una clase especial de tango danza a cargo de los destacados bailarines Mica Spina y Manuco Firmani.

La propuesta, de carácter multinivel, se desarrollará bajo el lema “Un encuentro para compartir y trabajar en nuestro tango” y tendrá lugar en la Casa de la Cultura (Las Frambuesas 32) de 19 a 20.30 horas.

La actividad contará con un bono contribución sugerido de $8000 y está abierta a toda la comunidad interesada en acercarse a la experiencia del tango desde la danza, el encuentro y la práctica compartida.

By Prensa Vla

