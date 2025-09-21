Angostura Informa

Se realizó la capacitación “Vestigio de la zamacueca a la cueca”

Sep 21, 2025

Este sábado se llevó a cabo en el Jardín Frutillitas N° 26 la capacitación “Vestigio de la zamacueca a la cueca”, una propuesta cultural que tuvo como objetivo revalorizar las raíces a través de las danzas tradicionales de la Cuenca del Norte Neuquino.

La jornada estuvo dirigida a la comunidad en general y convocó a bailarines, docentes y amantes de las tradiciones folklóricas, quienes participaron con gran interés en las actividades.

Los reconocidos profesores Zulema Retamal e Isaid González estuvieron a cargo del encuentro, que incluyó un recorrido por el baile de la zamacueca y la cueca del norte neuquino, resaltando su importancia en la identidad cultural regional.

La capacitación fue organizada por la Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Cultura, en articulación con el Gobierno Provincia del Neuquén, y se desarrolló en el marco del seminario intensivo “Danzas del Neuquén”.

