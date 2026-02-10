Angostura Informa

Se encuentra disponible para consulta pública la Declaración de Impacto Ambiental N.° 02/26

Se informa a la comunidad que se encuentra disponible para consulta pública la Declaración de Impacto Ambiental N.° 02/26, correspondiente al proyecto de vivienda unifamiliar a desarrollarse en el lote identificado con Nomenclatura Catastral N.° 16-21-075-9220-013, ubicado en el barrio Muelle de Piedra.

El proyecto pertenece a la firma Reaxsnpao S.A., con proyecto arquitectónico a cargo del Arq. Rodolfo Gowland y dirección de obra del Arq. Ignacio Dobler. El estudio de impacto ambiental fue elaborado por la Ing. Forestal Sara Castañeda, en el marco del Expediente N.° 18-R-25.

La documentación estará disponible para su consulta durante un plazo de quince (15) días hábiles, conforme a lo establecido por la Ordenanza Municipal N.° 1580/04. El período para la presentación de oposiciones u observaciones se extenderá hasta el día 4 de marzo de 2026 inclusive.

Para efectuar consultas adicionales, las personas interesadas podrán dirigirse a la Dirección de Ambiente, sita en calle Calafate N.° 25, de esta localidad.

