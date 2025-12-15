La Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Publica  informa que se encuentra disponible para consulta pública la Declaración de Impacto Ambiental N.º 15/25.

Se informa que está disponible para el público la Declaración de Impacto Ambiental Nº 15/25 correspondiente al proyecto de una vivienda unifamiliar, ubicada en el lote NC: 16-21-054-3129 en el barrio Country Club Cumelen. Este proyecto es propiedad de la Sra. Maxima Zorreguieta y está siendo gestionado por el Arq. Ignacio Benavides. El expediente relacionado es el 9-Z-25, elaborado por el consultor ambiental: Lic. José Pueyrredón.

El documento estará a disposición para su consulta y difusión durante un período de 15 días hábiles, conforme a lo estipulado por la Ordenanza Nº 1580. El vencimiento de dicha publicación será el día 06/01/2026.

Para realizar consultas adicionales, dirigirse a la oficina de la Dirección de Ambiente, ubicada en Calafate Nº 25, en esta localidad.

Villa la Angostura, 12 de diciembre de 2025