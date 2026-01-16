Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Sin categoría

Rocío Barros fue la flamante ganadora del Toyota Yaris 0 km

Ene 16, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura realizó en el día de hoy el sorteo de un automóvil Toyota Yaris 0 km, en el marco de la Fiesta Nacional de los Jardines, resultando ganadora Rocío Barros.

El sorteo se llevó a cabo con la presencia de la Viceintendente Tamara Martínez, el Secretario de Gobierno Juan Pablo Naretti, Funcionarios del Gabinete Municipal, vecinos y vecinas participantes, y contó con la fiscalización de la escribana Carolina Bianco, quien dio fe del acto.

Visiblemente emocionada, la ganadora expresó su agradecimiento por la oportunidad de participar y destacó la alegría de haber obtenido este importante premio.

A través de este tipo de acciones, el Municipio apuesta a la autogestión y autosustentabilidad, permitiendo cubrir, entre otros aspectos, los costos de tres de los artistas que formarán parte de la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Jardines 2026.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se agradece a todas las personas que participaron del sorteo y se felicita especialmente a Rocío Barros por su premio.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Sin categoría

Villa La Angostura fortalece sus instituciones deportivas con el programa Clubes Sociales.

Ene 13, 2026
Sin categoría

Egreso del Centro de Cuidados Infantiles “Soles de la Patagonia”

Dic 21, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Sin categoría

Llamado a Concurso Abierto

Dic 2, 2025

Otras noticias

Cultura

Nuevo taller de Animación Tradicional 2D en Villa La Angostura.

16 enero, 2026 Prensa Vla
Casa de la Cultutra

Función solidaria de la obra “Venecia” en la Casa de la Cultura

16 enero, 2026 Prensa Vla
Sin categoría

Rocío Barros fue la flamante ganadora del Toyota Yaris 0 km

16 enero, 2026 Prensa Vla
FabLab Villa La Angostura

Comenzamos una nueva edición de FABKIDS.

16 enero, 2026 Prensa Vla