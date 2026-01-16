Rocío Barros fue la flamante ganadora del Toyota Yaris 0 km

La Municipalidad de Villa La Angostura realizó en el día de hoy el sorteo de un automóvil Toyota Yaris 0 km, en el marco de la Fiesta Nacional de los Jardines, resultando ganadora Rocío Barros.

El sorteo se llevó a cabo con la presencia de la Viceintendente Tamara Martínez, el Secretario de Gobierno Juan Pablo Naretti, Funcionarios del Gabinete Municipal, vecinos y vecinas participantes, y contó con la fiscalización de la escribana Carolina Bianco, quien dio fe del acto.

Visiblemente emocionada, la ganadora expresó su agradecimiento por la oportunidad de participar y destacó la alegría de haber obtenido este importante premio.

A través de este tipo de acciones, el Municipio apuesta a la autogestión y autosustentabilidad, permitiendo cubrir, entre otros aspectos, los costos de tres de los artistas que formarán parte de la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Jardines 2026.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se agradece a todas las personas que participaron del sorteo y se felicita especialmente a Rocío Barros por su premio.