Reunión de Trabajo: Secretario del Interior Gustavo Coathz Delegada Regional Eliana Rivera, Intendente Javier Murer

El secretario de Interior, Gustavo Coathz, se encuentra recorriendo distintas localidades que integran las regiones de la provincia. En este marco, visitó Villa La Angostura, donde fue recibido por el intendente Javier Murer, junto a la delegada de la Región de los Lagos, Eliana Rivera.

La visita tuvo como objetivo establecer un contacto directo con las autoridades locales, fortaleciendo el vínculo entre el Gobierno Provincial y las localidades del interior.

Durante el encuentro, se abordaron las principales necesidades y desafíos de la región, con el fin de avanzar en una agenda de trabajo conjunta que permita dar respuestas concretas a cada localidad.