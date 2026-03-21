PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE LA CULTURA: AVANZAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se llevaron adelante tareas de mantenimiento y puesta en valor en las instalaciones de la Casa de la Cultura, con el objetivo de mejorar sus condiciones edilicias y optimizar los espacios destinados a la comunidad.

Los trabajos realizados estuvieron centrados principalmente en pintura y reacondicionamiento general de las distintas áreas.

En este sentido, se procedió a pintar integralmente las salas, incluyendo la sala de danza y la sala de teatro, donde además se intervino el escenario y paredes.

Asimismo, se realizaron tareas de mantenimiento en puertas y reparaciones menores, priorizando la funcionalidad y el estado general del edificio.

Estas acciones forman parte de un plan progresivo de mejora de los espacios culturales, que busca garantizar lugares adecuados para el desarrollo de actividades artísticas y culturales en la localidad.