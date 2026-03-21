Hoy 21 de Marzo, celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down, a través de un Decreto aprobado por las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es considerar el valor de las personas y reivindicar su gran aporte a la sociedad.

Su crecimiento individual y sus derechos e independencia para tomar sus propias decisiones.

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