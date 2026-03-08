Angostura Informa

Reunión de trabajo con Sergio Sciacchitano, Subsecretario de Turismo de la Provincia de Neuquén.

Mar 7, 2026

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, mantuvo una reunión de trabajo con Sergio Sciacchitano, Subsecretario de Turismo de la Provincia del Neuquén, acompañado por la Secretaria de Turismo, Jimena Aguilar, y Andrés Abbate, Asesor del Gabinete Municipal.

Durante el encuentro se dialogó sobre distintas estrategias para impulsar la puesta en valor de diversos puntos turísticos de Villa La Angostura, con el objetivo de fortalecer la promoción del destino, potenciar su desarrollo y seguir posicionando a la localidad como uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia.

Asimismo, se destacó la importancia del trabajo articulado entre el municipio y el gobierno provincial para continuar desarrollando iniciativas que acompañen el crecimiento del turismo en la región.

