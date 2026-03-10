La Municipalidad de Villa La Angostura conmemoró el Día Internacional de la Mujer con la entrega de plantines

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante una actividad de entrega de plantines en homenaje a las mujeres de la comunidad, una iniciativa realizada de manera conjunta entre la Secretaría de Atención al Vecino y la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables.La propuesta tuvo como objetivo reconocer y celebrar el rol fundamental de las mujeres en la sociedad, promoviendo además el cuidado del ambiente y el valor de lo natural como símbolo de crecimiento, vida y futuro.La actividad contó con la presencia del Intendente Javier Murer, acompañado por su esposa Leticia Azúa, junto al Secretario de Atención al Vecino, Alejo Grechi, la Subsecretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables Marina Roma junto a personal que trabaja en el Vivero Municipal de Villa La Angostura, quienes participaron de la jornada y acompañaron la entrega de plantines a vecinas de la localidad.

