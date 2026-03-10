Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura conmemoró el Día Internacional de la Mujer con la entrega de plantines

Mar 9, 2026

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante una actividad de entrega de plantines en homenaje a las mujeres de la comunidad, una iniciativa realizada de manera conjunta entre la Secretaría de Atención al Vecino y la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables.La propuesta tuvo como objetivo reconocer y celebrar el rol fundamental de las mujeres en la sociedad, promoviendo además el cuidado del ambiente y el valor de lo natural como símbolo de crecimiento, vida y futuro.La actividad contó con la presencia del Intendente Javier Murer, acompañado por su esposa Leticia Azúa, junto al Secretario de Atención al Vecino, Alejo Grechi, la Subsecretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables Marina Roma junto a personal que trabaja en el Vivero Municipal de Villa La Angostura, quienes participaron de la jornada y acompañaron la entrega de plantines a vecinas de la localidad.

By Prensa Vla

