“Repo Cine” en la Plaza San Martín

Con una linda participación se realizó “Repo Cine” en la Plaza San MartínLa Municipalidad de Villa La Angostura en conjunto con el personal de Cultura de la Provincia del Neuquén, llevó adelante este viernes por la tarde una edición de “Repo Cine” en Plaza San Martín, una propuesta cultural y recreativa al aire libre que convocó a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de una película en un entorno único. La actividad, libre y gratuita, permitió que familias y grupos de amigos se acercaran con sus reposeras para compartir una tarde diferente, combinando cine, naturaleza y encuentro comunitario en el corazón de la localidad.

