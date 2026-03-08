Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

“Repo Cine” en la Plaza San Martín

Mar 7, 2026

Con una linda participación se realizó “Repo Cine” en la Plaza San MartínLa Municipalidad de Villa La Angostura en conjunto con el personal de Cultura de la Provincia del Neuquén, llevó adelante este viernes por la tarde una edición de “Repo Cine” en Plaza San Martín, una propuesta cultural y recreativa al aire libre que convocó a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de una película en un entorno único. La actividad, libre y gratuita, permitió que familias y grupos de amigos se acercaran con sus reposeras para compartir una tarde diferente, combinando cine, naturaleza y encuentro comunitario en el corazón de la localidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Reunión de trabajo con Sergio Sciacchitano, Subsecretario de Turismo de la Provincia de Neuquén.

Mar 7, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Carrera Desafío Vértice Sur Villa la Angostura – Villa Traful.

Mar 6, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura informa sobre el otorgamiento de licencias de taxis y remises.

Mar 6, 2026

Otras noticias

Deportes

La carrera Desafío Arrayanes comenzó hoy en Villa La Angostura.

7 marzo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Reunión de trabajo con Sergio Sciacchitano, Subsecretario de Turismo de la Provincia de Neuquén.

7 marzo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

“Repo Cine” en la Plaza San Martín

7 marzo, 2026 Prensa Vla
Oficina de Empleo

Oficina de Empleo: Impulsa tu proyecto.

6 marzo, 2026 Prensa Vla