Carrera Desafío Vértice Sur Villa la Angostura – Villa Traful.

Mar 6, 2026

El día 22 de Marzo, se realizará en nuestra localidad la Carrera Desafío Vértice Sur, un evento de ciclismo que unirá Villa La Angostura con Villa Traful. La competencia tendrá un recorrido de 70 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.300 metros, atravesando la emblemática Ruta de los Siete Lagos y la Ruta Provincial N°65, con su entorno de excelencia.

Las modalidades serán Mountain Bike, Gravel y bicicleta eléctricaEstá previsto que la Largada sea el día 22 de Marzo a las 09:00 hs. desde Puerto Manzano, Con llegada al Centro de Convenciones de Villa Traful.

La carrera busca fomentar el turismo deportivo, incentivar la práctica del ciclismo y poner en valor los paisajes patagónicos. Villa la Angostura, Capital del Deporte de Montaña.

