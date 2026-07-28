Desde el 1 de agosto comenzarán a regir los controles automáticos de velocidad en el Bulevar Nahuel Huapi.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que a partir del 1 de agosto de 2026 comenzarán a operar oficialmente los dispositivos de control de velocidad (cinemómetros) homologados e instalados sobre el Bulevar Nahuel Huapi, a la altura del 1570.

Desde esa fecha, todas las infracciones por exceso de velocidad detectadas mediante este sistema automatizado tendrán plena validez legal y darán inicio a los correspondientes procedimientos sancionatorios, conforme a la normativa vigente.

Se recuerda a la comunidad que el límite máximo de velocidad en ese sector es de 40 km/h.

La instalación de este punto de fiscalización responde a un análisis técnico que evidenció un elevado índice de siniestros viales, donde el exceso de velocidad ha sido un factor determinante. Asimismo, se han detectado reiteradas maniobras de extrema peligrosidad, como la realización de picadas, una práctica ilegal que pone en riesgo la vida de peatones y conductores.

El objetivo de esta medida es prevenir accidentes, promover el respeto por las normas de tránsito y fortalecer la seguridad vial, priorizando la protección de quienes circulan diariamente por este corredor.

La Municipalidad solicita a automovilistas, motociclistas y demás usuarios de la vía pública respetar la velocidad máxima permitida, la señalización vigente y conducir con responsabilidad, contribuyendo entre todos a una circulación más segura y al cuidado de la vida.