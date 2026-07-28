Concurso de Precios N°13/2026: Contratación de mano de obra para la construcción de deck letras corpóreas de la obra puesta en valor de la Plaza San Martín” (3ra etapa).

La Municipalidad de Villa La Angostura informa el llamado al Concurso de Precios N.º 13/2026 para la contratación de mano de obra destinada a la construcción del deck de las letras corpóreas, en el marco de la tercera etapa de la obra de puesta en valor de la Plaza San Martín.

Esta iniciativa forma parte del plan de mejoramiento de los espacios públicos que impulsa el Municipio, con el objetivo de continuar embelleciendo uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad y fortalecer su infraestructura para el disfrute de vecinos y visitantes.

Los interesados podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Mesa de Entradas de la Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública.

Fechas importantes

Presentación de ofertas: hasta las 10:00 horas del miércoles 12 de agosto de 2026 , en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura (Obispo de Nevares Nº 32).

hasta las , en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura (Obispo de Nevares Nº 32). Apertura de sobres: 12:00 horas del miércoles 12 de agosto de 2026, en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura.