PREFECTURA NAVAL ARGENTINA INFORMA QUE VENCE LA SEGUNDA CUOTA DE LA TASA FIJA ANUAL.

La Prefectura Naval Argentina informa que el 31 de octubre vence el plazo para abonar la segunda cuota de la Tasa Fija Anual, correspondiente al período en curso.

El pago puede realizarse de manera rápida y segura a través del sitio web institucional, ingresando en

http://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/gestion-de-pagos

Se recuerda a los propietarios y responsables de embarcaciones que el no pago de esta tasa

constituye motivo de prohibición de navegar, conforme a la normativa vigente.

Para más información sobre medios de pago, vencimientos o gestiones relacionadas, se puede consultar

el enlace anterior o comunicarse con la dependencia de Prefectura más cercana.

