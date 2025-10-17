Recomendaciones náuticas para la temporada en Villa La Angostura

La Prefectura Naval Argentina, a través de la Prefectura Villa La Angostura, recuerda a residentes y visitantes la importancia de respetar las normas de seguridad náutica y los horarios de navegación, con el objetivo de proteger la vida humana en el agua y promover el uso responsable de los espejos lacustres de la región.

De acuerdo con lo establecido en la última disposición, se encuentran delimitadas las zonas habilitadas para la práctica de deportes náuticos como kayak, stand up paddle, windsurf y kitesurf, entre otros. Estas áreas fueron definidas teniendo en cuenta las condiciones propias del lago, la seguridad de los usuarios y la convivencia con otras embarcaciones.

Asimismo, y conforme a la disposición del año 2020, se recuerda que la navegación nocturna está prohibida en todos los lagos bajo jurisdicción de la Fuerza. Solo se permite navegar con luz diurna y en condiciones hidrometeorológicas favorables.

Se considera horario nocturno aquel comprendido a partir de la puesta del sol, según lo informado por el

Servicio de Hidrografía Naval, dato que puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.hidro.gov.ar/observatorio/Astronomia.asp?op=1

Por otra parte, se recuerda que todas las embarcaciones deben llevar a bordo su documentación actualizada, disponer de los elementos de seguridad reglamentarios, respetar la velocidad máxima en zonas costeras y de fondeo, y mantener una distancia prudente respecto de bañistas u otras disciplinas náuticas.

El conductor de la embarcación deberá, además, poseer la habilitación correspondiente y vigente.

Finalmente, desde la Autoridad Marítima nacional se insta a la comunidad náutica a consultar periódicamente la información actualizada disponible en el sitio web oficial: https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval

donde se encuentran publicadas las disposiciones locales vigentes y recomendaciones para una navegación segura.

