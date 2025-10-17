COMUNICADO | Cortes intermitentes por tareas de obra de pavimentacion

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a los vecinos y vecinas que a partir de mañana comenzarán las tareas previas a la colocación de asfalto sobre las calles Leufú y Paisil.

Los trabajos se desarrollarán de lunes a sábado, en el horario de 8:00 a 18:00 horas, por lo que se registrarán cortes intermitentes en la circulación vehicular durante toda la jornada.

Se solicita a la comunidad —y especialmente a quienes transitan por la zona y al establecimiento educativo Escuela N° 341— circular con precaución y paciencia, respetando las indicaciones del personal que estará trabajando en el lugar.

Agradecemos la comprensión y colaboración de todos y todas mientras se llevan adelante estas obras que mejoran la infraestructura vial de nuestra localidad.