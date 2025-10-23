Angostura Informa

Comunicado

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA INFORMA QUE VENCE LA SEGUNDA CUOTA DE LA TASA FIJA ANUAL.

Oct 23, 2025

La Prefectura Naval Argentina informa que el 31 de octubre vence el plazo para abonar la segunda cuota de la Tasa Fija Anual, correspondiente al período en curso.
El pago puede realizarse de manera rápida y segura a través del sitio web institucional, ingresando en
http://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/gestion-de-pagos
Se recuerda a los propietarios y responsables de embarcaciones que el no pago de esta tasa
constituye motivo de prohibición de navegar, conforme a la normativa vigente.
Para más información sobre medios de pago, vencimientos o gestiones relacionadas, se puede consultar
el enlace anterior o comunicarse con la dependencia de Prefectura más cercana.

