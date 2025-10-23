Angostura Informa

Comunicado

Prefectura Naval Argentina, asistio a kayakistas en el Lago Nahuel Huapi.

Oct 23, 2025

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina asistieron a dos hombres que no podían regresar a la costa debido al aumento repentino del viento y el oleaje en las aguas del lago Nahuel Huapi, en cercanías de la Bahía San Patricio, Península de Quetrihue.
El operativo se inició luego de recibirse una comunicación telefónica al número 106 Emergencias Náuticas, cuando un hombre informó que se encontraba junto a su padre, a bordo de un kayak inflable y sin posibilidad de retornar por sus propios medios.

De inmediato, personal de la Institución logró localizar a los navegantes y trasladarlos, junto con la
embarcación, hasta el muelle Modesta Victoria, ubicado en la Bahía Mansa.
Ambos hombres, oriundos de la localidad bonaerense de Lanús, fueron asistidos en buen estado de salud.

Según manifestaron, las condiciones meteorológicas adversas les impidieron continuar remando y regresar por sus propios medios, dada la estructura del kayak y la fuerza del viento en el sector.

