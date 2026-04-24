Pre-Inscripción a talleres 2026 – Área de la Mujer

El Área de la Mujer informa que se encuentra abierta la preinscripción a los talleres 2026.

Las propuestas son de carácter grupal y están orientadas al esparcimiento, la formación y la producción. Están destinadas a mujeres y disidencias, con diversas opciones para elegir según intereses.

Se solicita tener en cuenta que los cupos son limitados.

Para consultas o mayor información, comunicarse al teléfono 2944 24-1605.

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