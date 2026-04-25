Se realizó la renovación de autoridades de la Junta Vecinal del Barrio Calfuco

La Municipalidad de Villa La Angostura acompañó este Viernes el acto de renovación de autoridades de la Junta Vecinal del Barrio Calfuco, en el marco del proceso de fortalecimiento de la participación ciudadana en los distintos sectores de la localidad.

Durante la asamblea, realizada en la calle Manantiales 301 del mencionado Barrio, los vecinos eligieron a la nueva Comisión Directiva que tendrá mandato por los proximos 2 años.

El acto contó con la presencia del Subsecretario de Atención al Vecino, Cesar Calderón, junto a María Martínez, personal perteneciente a la Secretaria de Atención al Vecino, quienes fiscalizaron el proceso eleccionario. “Las juntas vecinales son el primer puente entre el Municipio y la comunidad. Acompañamos cada renovación porque creemos en la participación, el diálogo y el trabajo conjunto para mejorar cada barrio”, expresó el Subsecretario de Atención al Vecino, Cesar Calderón.

La nueva Comisión quedó conformada por: Presidente:Gustavo Martirena

Secretaria: Dolores Ortiz Basualdo

Tesorero: Emilio Casares

Revisor de cuenta: María Mariscotti

Vocales Titulares:1 Alejandra Cerioli

2 Luz García González

3 Juan Pablo Álvarez

4 Hernán Galian

Vocales Suplentes

1 Andrés Abate

2 Mariana Soledad Mostafa

3 Javier Aimale Nery

Entre los principales ejes de trabajo planteados por la nueva composición de la Junta Vecinal, se destacan el mantenimiento de espacios verdes, mejoras en el alumbrado público, la factibilidad de conexiones de gas y la gestión de obras prioritarias para el barrio.