OBRAR EL PAISAJE de Rodrigo Cunill -Un recorrido fotográfico por la inmensidad de la Argentina

El Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier (MAC) presenta la exposición “OBRAR EL PAISAJE” del

artista visual Rodrigo Cunill, curaduría Lisa Giménez, un recorrido fotográfico que explora la conexión

entre la naturaleza y el ser humano a través de paisajes minimalistas y estructuras creadas por el

hombre.

La muestra, inaugurada el 4 de Abril del 2026 y que continua hasta el 30 del corriente mes, reúne imágenes que capturan la esencia de la puna

catamarqueña, la precordillera y la selva valdiviana, y nos transportan a “lugares intermedios” donde la

naturaleza y la arquitectura se encuentran.

Rodrigo Cunill es un arquitecto y fotógrafo argentino, nacido en Buenos Aires en 1963. Ha estudiado

fotografía con maestros como Oscar Balducci, Juan Travnik y Fabián Trigo, entre otros. Su obra se centra

en la relación entre el ser humano y el entorno natural, y ha expuesto en diversas galerías y museos de

Argentina, ha participado en la exposición “Bicentenario de la Autonomía de Catamarca” en el Museo de

Bellas Artes Laureano Brizuela, en Catamarca, Argentina

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