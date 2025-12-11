Muestra del Taller de Escritura “Entre Líneas”

La Casa de la Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante la muestra anual del Taller de Escritura “Entre Líneas”, un encuentro que reunió a participantes, familias y público en general para compartir producciones literarias creadas a lo largo del año.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de lecturas, música en vivo y un espacio de intercambio que puso en valor el proceso creativo desarrollado por quienes integran el taller. La propuesta, gratuita y abierta a la comunidad, permitió celebrar el cierre del ciclo con un ambiente cálido y participativo.

La Municipalidad de Villa La Angostura felicita a las y los participantes por su compromiso y creatividad, y agradece al equipo de la Casa de la Cultura por continuar impulsando iniciativas que fortalecen la vida cultural de nuestra comunidad.