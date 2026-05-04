LA MUNICIPALIDAD INSTALÓ ATENUADORES DE VELOCIDAD EN BARRIO EL MALLÍN

La Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, realizó la colocación de atenuadores de velocidad sobre las calles Primeros Pobladores, casi Guananja y otro sobre calle Chumuy llegando a Guananja.

El objetivo es reducir la velocidad de circulación vehicular y resguardar la seguridad de peatones, especialmente de niños y personas mayores.“Era un pedido que nos hicieron los vecinos del barrio dado que en esta zona circulan muchos vecinos a pie y los vehículos circulaban a velocidades altas.

Con estos atenuadores, logramos que la velocidad se reduzca, cuidamos lo más importante para todos que es la vida de las personas”, expresó el Subsecretario de Seguridad y Ordenamiento Vial, Milton Maraboli.

“Estamos en proceso de compra de nuevos dispositivos para continuar con la colocación de reductores y carteles” agregó.Desde el Municipio se solicita a los conductores circular con extrema precaución, respetar la señalización, y prestar atención a los nuevos sentidos de circulación de las calles.